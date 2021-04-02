Мэрия Екатеринбурга отказалась повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в 2021 году в Екатеринбурге не повысится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга не собирается ставить на повестку дня вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в 2021 году. Региональная энергетическая комиссия рассмотрит этот вопрос не ранее будущего года.

- В 2021 году повышение стоимости проезда мы не планируем. Решение позже будет принимать РЭК Свердловской области. Они рассматривают заявки, которые будут поданы транспортными предприятиями и организациями, осуществляющими перевозки в Екатеринбурге по регулярным маршрутам, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» председатель комитета по транспорта администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.

По словам представителя мэрии, в заявках транспортники указывают все доходы и расходы, предоставляют пакет подтверждающих документов о необходимости повышения проезда.