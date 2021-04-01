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Весь личный состав полиции Екатеринбурга ищет пропавшую студентку Елизавету Кирякову. Уроженка Полевского перестала выходить на связь 21 марта.

Ориентировка на поиск. Фото: "Лиза Алерт"

Удалить - На розыск пропавшей девушки ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Заявление о ее пропаже поступило в отдел полиции № 3 24 марта, - прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просим сообщать в органы внутренних дел по телефонам 8 (343) 356–42–03 или 02, 102.

Напомним, что на Урале завершились поиски 35-летнего Дениса Сухорослова. Мужчина пропал еще 27 марта. С тех пор его искали волонтеры поисковых отрядов и полиция.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», Дениса нашли мертвым в полынье. Точную причину смерти предстоит выяснить в ходе экспертизы.