В Полевском разыскивают 17-летнюю девушку, которая пропала 21 марта

Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Полевском волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 17-летнюю Елизавету Кирякову. Девушка вышла из дома 21 марта, после этого ее местонахождение остается неизвестным. Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, рыжие волосы ниже плеч, карие глаза.

- В момент пропажи Елизавета была одета в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой, ярко-розовую шапку. С собой у нее был черный рюкзак, - рассказывают добровольцы, которые занимаются поисками.

Если вы знаете, где находится Елизавета, сообщите по номеру 8-800-700-54-52 или 112. Также волонтеры просят жителей региона помочь в розысках пропавшей.