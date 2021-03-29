Под Екатеринбургом построят центр для обращения с радиоактивными отходами

Производственная мощность объекта составит 600 метров кубических радиоактивных отходов в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом, у поселка Крутой недалеко от Верхней Пышмы, построят Уральский центр обращения с радиоактивными отходам для госкорпорации «Росатом». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Подрядчика ищет ФГУП «Федеральный экологический оператор». Начальная стоимость контракта на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации строительства - 8,7 миллионов рублей.

- Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации с целью получения необходимых для проектирования материалов и данных о природных условиях выбранной площадки, с учетом влияния техногенных факторов, а также обеспечения дальнейшей детализации и уточнения природных условий, в том числе в пределах сферы взаимодействия зданий и сооружений с окружающей средой для обоснования принятых проектных решений, - объясняется в документах.

Стоимость самого строительства центра обойдется примерно в 600 миллионов рублей. Производственная мощность объекта составит 600 метров кубических радиоактивных отходов в год. Срок эксплуатации центра не менее 50 лет.

Строительство по планам должно начаться в 2022 году, а центр должен заработать в 2024 году.

Напомним, что в начале марта госкорпорация «Росатом» показала, как выглядит новое хранилище атомных отходов в закрытом городе Новоуральске.