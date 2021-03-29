В Нижнем Тагиле СК начал проверку после гибели женщины во время пожара

Фото: СК по Свердловской области

В Нижнем Тагиле следователи начали проверку после гибели 88-летней женщины во время пожара в одной из квартир на пятом этаже на Газетной, 25. Силовики опрашивают соседей и анализируют необходимые документы. Также будет проведена судебная экспертиза. В пожаре также пострадал сын женщины.

- Представители МВД установили, что, помимо погибшей от угарного газа женщины, в городскую больницу №7 был госпитализирован ее сын - гражданин Рубанович, 1960 года рождения. Врачи оказывают ему сейчас необходимую медпомощь, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: СК по Свердловской области

Напомним, что в тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. Предварительной причиной возгорания могла стать не потушенная сигарета, от которой воспламенился матрац.