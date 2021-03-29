В Нижнем Тагиле во время пожара в пятиэтажном доме погибла женщина

Фото: МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле накануне вечером вспыхнула квартира на последнем этаже пятиэтажного дома на Газетной, 25. По данным МЧС, на площади 15 квадратных метров горели домашние вещи и имущество. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 10 человек.

- Есть пострадавшие. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. В 19:50 огонь локализован, в 19:53 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20:23, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщили очевидцы сообществу «Инцидент Нижний Тагил», в пожаре погибла пожилая женщина и пострадал мужчина. Причины пожара устанавливаются дознавателями.