Горожане пожаловались на покосившуюся плитку в центре Екатеринбурга

Фото: группа ВКонтакте Интересный Екатеринбург

В центре Екатеринбурга, на улице Горького развалилась плитка. На это обратили внимание горожане. Тротуар здесь отреставрировали только в сентябре прошлого года.

- На улице Горького, которую не так давно благоустроили, появились первые проблемы. Похоже, куда-то плитка проваливается. Не везет Екатеринбургу с благоустройством, - рассказал подписчик группе ВКонтакте «Интересный Екатеринбург».

Фото: группа ВКонтакте Интересный Екатеринбург

Напомним, что на реставрацию улицы Горького - от Малышева до Куйбышева потратили 380 миллионов рублей. Помимо плитки на тротуарах здесь установили новые дорожные знаки, урны для мусора, видеокамеры и т.д. Общая длинна ремонтируемого участка улицы составил 771 метр.

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