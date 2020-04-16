2020-04-16T14:17:10+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 380 миллионов отреставрируют одну из центральных улиц

После ремонта на ней появятся велодорожки, светофоры, туристическая навигация и камеры видеонаблюдения
Мария Трапезникова
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После ремонта на ней появятся велодорожки, светофоры, туристическая навигация и камеры видеонаблюденияПосле ремонта на ней появятся велодорожки, светофоры, туристическая навигация и камеры видеонаблюденияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге планируют отреставрировать одну из центральных улиц – Горького – от Малышева до Куйбышева. Заказчиком выступила администрация города, деньги будет выделены из городской казны. Кстати, подрядчикам планируется заплатить за капитальный ремонт 380 миллионов рублей.

- Работы будут проходить в два этапа: для начала подрядчику нужно будет отремонтировать участок от Малышева до Карла Маркса, после чего нужно будет отреставрировать оставшуюся часть, - сообщается в документации, опубликованной на портале госзакупок.

Рабочие должны будут починить не только асфальт, но и тротуарную плитку, установить новые дорожные знаки, светофор, велосипедную дорожку с велопарковками, урны для мусора, туристическую навигацию, систему видеонаблюдения и различные подземные коммуникации. Кстати, общая длинна ремонтируемого участка улицы составил 771 метр.

Кроме того, рабочие должны будут оставить в целости и сохранности объекты культурного наследия, которые располагаются на ремонтируемом участке. Работы должны закончить до 20 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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