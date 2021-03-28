На Урале набирают волонтеров, чтобы обучить уникальной методике психологической поддержки с помощью собак

После обучения волонтеров вместе с собаками-терапевтами отправят на стажировку в детские и взрослые социальные учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале благотворительный фонд «Синара» набирает волонтеров, чтобы обучить уникальной методике психологической поддержки с помощью собак. Участники научатся основам канистерапии [ПРИМ.РЕД - метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак] и изучат основы кинологии и специальной педагогики.

- Полученные знания помогут волонтерам и собакам-терапевтам приносить хороший эмоциональный настрой людям, нуждающимся в поддержке. Потребность в развитии метода реабилитации людей с участием специально обученных собак обусловлена многочисленными запросами социальных и медицинских организаций, – рассказала исполнительный директор фонда «Синара» Наталья Чащухина.

Кандидаты могут приходить на обучение со своими собаками или без них. Порода не имеет значение, главное – это характер животного и возраст - не моложе шести месяцев. К обучению не допустят агрессивных питомцев и собак, имеющих опыт прохождения курсов защитно-караульной службы. Животных ждет обязательно тестирование.

- Собаки - очень искренние животные. Они применяются при работе с болезнями ментального и генетически-аутоиммунного характера: синдром Дауна, детский церебральный паралич, аутизм и многие другие. Реабилитация с помощью канистерапии проходит легче и быстрее, - рассказывает куратор проекта Марина Иванова.

Обучение волонтеров будет длиться полгода в онлайн-формате. Добровольцы получат удостоверение вожатого канистерапии. После этого их отправят на стажировку в детские и взрослые социальные учреждения для работы с детьми, оставшимися без попечения родителей и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья, чтобы помочь им избавиться от гнева, агрессии, тревоги и стресса, развить коммуникативные навыки.