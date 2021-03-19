На дорогах Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Из-за сильного снегопада и метели может снизится видимость на дорогах Фото: Александр ГЛУЗ

На дорогах Свердловской области из-за надвигающеся непогоды ввели режим повышенной готовности. Об этом рассказали в «Уралуправтодоре». Водителей предупредили, что из-за сильного снегопада и метели может снизится видимость на дорогах. На трассах будут дежурить специалисты, чтобы в случае ЧП помочь автомобилистам.

- С целью недопущения ограничения и перерывов в движении на федеральных трассах организованы группы оперативного реагирования, усиленные соответствующей техникой (в том числе тяжелой). Организовано дежурство техники на опасных участках дороги (спуски, подъемы), - рассказали в «Уралуправтодоре».

Напомним, что в МЧС сегодня также выпустили предупреждение об ухудшении погодных условий и напомнили о мерах безопасности во время непогоды.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.