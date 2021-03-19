В МЧС предупредили свердловчан о метелях и сильном мокром снеге

Завтра на наш регион обрушатся метели и снегопады Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС Свердловской области предупредили о надвигающейся непогоде. По данным синоптиков, завтра, 20 марта на регион обрушатся метели и сильные снегопады. При этом снег будет мокрым и велика вероятность его отложения на проводах. Из-за плохих погодных условия спасатели попросили свердловчан соблюдать меры безопасности.

Так, например, во время непогоды следует воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном автотранспорте. Водителям необходимо быть максимально внимательными при управлении автомобиля. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Об этом, кстати уже накануне напоминали в ГИБДД, предупреждая о гололеде из-за перепада температуры.

- Если загородная поездка на личном автомобиле неизбежна, заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пешеходам также следует передвигаться с осторожностью, так как снег скрывает неровности и ямы на поверхности. И если во время сильного снегопада и метели вы оказались на улице, отходите подальше от зданий и строений, с которых может что-либо упасть.