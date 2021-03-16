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Общество16 марта 2021 7:35

Гостиницу «Дели» в Екатеринбурге могут снести за два месяца

УГМК рассматривает несколько вариантов использования недостроенного здания
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Вопрос будет решен, когда станет понятна возможность использования конструкций здания, которые не были законсервированы и долгое время стояли открытыми

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недостроенною гостиницу «Дели» в Екатеринбурге, которую выкупила «Ледовая арена» (принадлежит УГМК и министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области), могут снести за два месяца. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УГМК. Но демонтаж - один из самых простых вариантов. Также есть вероятность, что здание или его часть останутся в своем нынешнем виде.

- На данный момент прорабатываются форэскизы дальнейшего использования этой территории. Мы рассматриваем возможность сохранения подземного уровня. Но для этого нужно сделать обследование, а это небыстрый процесс. После этого руководство инвесторов будет решать, что делать, - рассказал директор «Ледовой арены» Данил Крицкий.

Вопрос будет решен, когда станет понятна возможность использования конструкций здания, которые не были законсервированы и долгое время стояли открытыми.

Напомним, что «Ледовая арена» выкупила у «Торгово-делового центра Мегаполис» недостроенную гостиницу «Дели»в декабре прошлого года. Строительство здания на Куйбышева, 36 началось в 1995 году. Через два года стройка встала. Владелец вместо гостиницы анонсировал строительство торгового центра. В 2016 году работы по строительству здания собирались возобновить, но так и не начали.