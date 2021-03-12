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Происшествия12 марта 2021 13:34

Уральца приговорили к 9,5 годам лишения свободы за убийство многодетного отца

Антон Камнев несколько раз ударил мужчину «розочкой»
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Уголовное дело было рассмотрено коллегией присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя поселка Прогресс в Первоуральске Антона Камнева приговорили к 9,5 годам лишения свободы за убийство 37 -летнего многодетного отца. Трагедия произошла почти год назад - 21 февраля 2020 года, у одного из домов по улице Партизан в поселке Новоуткинск. Между Антоном Камневым и его знакомым произошел конфликт, который привлек внимание случайного прохожего. Он решил подойти и сделать им замечание.

- Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил вмешавшегося в конфликт гражданина стеклянной бутылкой, а когда она разбилась, злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов образовавшимся фрагментом бутылки с острыми краями, - рассказали в СК по Свердловской области.

От полученных ран мужчина погиб. Подсудимый вину признал частично. Уголовное дело было рассмотрено коллегией присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт. Первоуральский городской суд назначил Антону Камневу наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Известно, что погибшему было 37 лет. Он воспитывал троих детей.

- Очень печально, что это преступление оборвало жизнь добропорядочного гражданина, воспитывавшего трёх несовершеннолетних детей. Этот мужчина явил собой образец достойного представителя общества, не терпящего нарушения правопорядка и пытавшегося предотвратить увиденное им безобразие своими силами, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Криминал