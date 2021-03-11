В Екатеринбурге из реабилитационного центра сбежали шесть подростков

Сейчас пропавших детей ищут все городские отделы полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из центра социальной помощи семье и детям Чкаловского района сбежали сразу шесть подростков. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник. Он уточнил, что первоначально на поиск беглецов были ориентированы полицейские из 13-го отдела, но к утру подростки так и не вернулись. Поэтому 11 марта на поиск подростков ориентировали все отделы города.

Информацию об инциденте подтвердили в УМВД Екатеринбурга.

- В настоящее время несовершеннолетние, самовольно покинувшие социальное учреждение, разыскиваются полицией. К розыску привлечены сотрудники территориальных ОВД, а также комплексные силы полиции. Подростки периодически выходят на связь посредством мессенджеров и звонков, однако возвращаться отказываются, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В ведомстве добавили, что свой уход подростки объяснили желанием развлечься.

Напомним, в конце декабря другой реабилитационный центр покинули трое подростков. Их искали несколько дней.