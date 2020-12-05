«Сбежали в мороз и пропали на три дня»: в Екатеринбурге нашли трех детей, которые ушли из реабилитационного центра

Дети живы и здоровы. Фото: предоставлено пресс-службой СКР по Свердловской области

Весь Екатеринбург минувшие три дня следил за судьбой троих детей. Две девочки 13 и 11 лет, а также 11-летний мальчик пропали в среду. Просто взяли и ушли из социально -реабилитационного центра для подростков. И это в то время, как на Урал опустились довольно крепкие морозы. Поисками школьников сразу же стали заниматься и сотрудники полиции числом больше 600 человек и отряды волонтеров и просто неравнодушные граждане. А сегодня, 5 декабря, поиски прекратили, так как они увенчались успехом. Детей нашли! В пятом часу дня их увидели на одной из улиц города.

- Одна из поисковых групп из числа сотрудников полиции и волонтеров патрулировала жилой сектор в районе улицы Новгородцевой, это в микрорайоне ЖБИ. Сыщики увидели ребят, когда они выходили из подъезда дома, в котором проживает мать одной из пропавших девочек, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Все это время, с момента ухода, дети находились дома у одной из любительниц приключений. По предварительным данным, ее мать через некоторое время узнала о том, что беглецы находились дома, но ОВД не проинформировала.

Три дня о судьбе детей не было известно. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Ранее эту женщину лишили родительских прав за ненадлежащее соблюдение своих обязанностей, как матери. Найденных детей сразу увезли в отделение полиции, где напоили чаем с молочным печеньем. Скоро их вернут в реабилитационный центр. Но перед этим с ними пообщаются следователи.

- В настоящее время с ними работают следователи. Выясняется, не совершалось ли в отношении детей каких-либо противоправных действий во время их отсутствия в социально-реабилитационном центре, - объясняют в СУ СКР по Свердловской области. - Символично, что обнаружение пропавших детей произошло в отмечаемый сегодня в России День волонтера.