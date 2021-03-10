В Екатеринбурге инспекторы ДПС прострелили колеса машине лихача, не остановившегося по требованию

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге местные жители сняли видео, которое напоминает кадры из фильмов о бандитах. На перекрестке улиц Шефской и Фрезеровщиков семь машин ДПС устроили погоню со стрельбой за екатеринбуржцем на ВАЗ-2107, проигнорировавшим требование остановиться. На видео видно, что даже после выстрелов лихач продолжает пытаться скрыться от полицейских. Чтобы остановить машину, сотрудникам ГИБДД пришлось прострелить все четыре колеса автомобиля.

- В соответствии с законом «О полиции» правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Машина остановилась только после того, как у нее оказались прострелены все четыре колеса. При этом водитель повреждений не получил, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

В итоге оказалось, что за рулем ВАЗа находился совершенно трезвый 19-летний молодой человек. Инспекторы ГИБДД установили, что некоторое время назад он купил ВАЗ-2107, однако на учет его не поставил. Автомобиль числился на прежнем владельце. При этом новый хозяин неоднократно совершал нарушения ПДД, а штрафы приходили на имя бывшего собственника, который вскоре снял машину с учета и заявил номера в розыск. Теперь молодому человеку придется отвечать за целый ряд административных нарушений.

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