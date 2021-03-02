Фото: официальный сайт УрГЭУ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подключилась к ситуации с 95-летним профессором УрГЭУ, который оказался заперт в своей квартире. Напомним, что очевидцы считают, что Георгия Гермаидзе в жилище закрыл собственный сын.

- В этой ситуации все настолько не просто. Но сейчас с подключением прокурора Ленинского района, с подключением профессуры УрГЭУ, откуда профессор, вопрос решается, - рассказала Татьяна Мерзлякова «КП-Екатеринбург».

Ранее сообщалось, что пожилой профессор второй день находится в запертой квартире без еды. При этом Георгий Гермаидзе слаб и ему тяжело передвигаться. Очевидцы побеспокоились за состояние пенсионера и, не дозвонившись до сына профессора, написали заявление в полицию.

Участковые установили сына дедушки и поговорили с ним по телефону. Мужчина отрицал, что бросил отца в закрытой квартире. Он рассказал, что за последние сутки дважды навещал его.