В Екатеринбурге 95-летний профессор оказался запертым в собственной квартире

Фото: официальный сайт УрГЭУ

В Екатеринбурге 95-летний профессор УрГЭУ Георгий Ефимович Гермаидзе оказался запертым в собственной квартире. По информации руководителя агентства новостей «Между строк» Егора Бычкова дверь в жилище закрыл его сын и ключей своему отцу не оставил.

- Он второй день без еды. Профессор очень слаб, тяжело передвигается. Я связался с уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой, - написал Егор Бычков

Очевидцы побеспокоились за состояние пенсионера и, не дозвонившись до родственника, написали заявление в полицию.

- Начальник территориального ОВД Аркадий Ситников сразу же направил по месту жительства пожилого мужчины представителей службы участковых уполномоченных, которые уже установили сына дедушки, пообщались с ними по телефону, - сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка полковник Валерий Горелых.

Примечательно, что сын пенсионера отрицает, что бросил отца на произвол судьбы в закрытой квартире. Он сообщил, что за последние сутки дважды навещал своего родственника. При этом мужчина согласен на третий визит в сопровождении сотрудников полиции. Правоохранительные органы уже начали проверку.