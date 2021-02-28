Прокуратура проверит строящуюся заправку под Екатеринбургом, в пожаре на которой пострадали два человека

Пожар произошел на 10 километре ЕКАДа. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На 10-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги сегодня, 28 февраля, загорелась строящаяся газозаправочная станция. Пламя вспыхнуло в операторской будке. В итоги пострадали два человека. Этой ситуацией заинтересовались сотрудники надзорного ведомства.

- Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга организовала проверку в связи с происшествием на возводимом объекте, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Необходимо отметить, что на данном объекте собственник планирует возводить газозаправочную станцию. Заправка еще не функционирует.

Сотрудники прокуратуры выясняют, из-за чего начался пожар и как соблюдалась техника безопасности на объекте.