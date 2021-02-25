Уральский пасечник отсудил у предприятия 100 тысяч рублей за гибель своих пчел

Из-за нарушений со стороны предприятия пасечник лишился своих пчел Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пасечник из села Новопышминское через суд взыскал с ООО «Новопышминское» больше ста тысяч рублей за гибель своих пчел. В суде мужчина доказал, что его пчелы погибли после того, как поля рядом с его пасекой обработали пестицидами.

По информации ИА «Уральский меридиан», пасечник разводил пчел с 2010 года, его пасека находилась рядом с полями предприятия. В конце июля 2019 года его пчелы погибли. Местная ветстанция взяла пробы, после чего оказалось, что рапсовые поля обработали пестицидами с нарушениями СанПиНов.

Иск рассматривался в Сухоложском городском суде, который взыскал с ООО «Новопышминское» 88 200 рублей в качесте ущерба, 6 500 рублей – траты для получения доказательств по делу, 15 000 рублей на оплату услуг представители и 2 846 рублей – госпошлину.