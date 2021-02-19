В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который ограбил магазин 14 февраля

Мужчина недавно освободился из исправительной колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали преступника, который 14 февраля вынес из магазина корзину продуктов, угрожая персоналу ножом. Налетчика сняли камеры видеонаблюдения, что значительно облегчило работу полицейским. Изучив записи, они вычислили разбойника, им оказался неоднократно судимый 38-летний местный житель. Мужчина освободился из колонии в ноябре 2019 года за совершение кражи, а в 2020 году снова получил наказание за аналогичное преступление.

- Следственным подразделением отдела полиции № 17 возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия», за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское»

Задержанного заключили под стражу. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.