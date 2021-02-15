День всех влюбленных по-уральски: в Нижнем Тагиле мужчина ограбил магазин с огромным тесаком

Сотрудники магазина уже обратились в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из магазинов самообслуживания Нижнего Тагила произошел необычный случай. Все произошло 14 февраля, когда в стране отмечался День всех влюбленных. Неизвестный мужчина зашел в магазин, набрал в корзину товар, а потом собрался уходить, не заплатив.

Нерадивого покупателя попытались остановить сотрудники магазина. Но сделать им это не удалось. На видео, опубликованном пабликом «Инцидент Нижний Тагил» видно, что после того, как мужчину попытались остановить, он достал огромный нож. После этого нерадивый покупатель скрылся.

- В отдел полиции № 17 по данному факту поступило обращение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Личность мужчины устанавливается, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».