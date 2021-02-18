В Екатеринбурге на перекрестке Волгоградская – Громова установят светофор

Светофор на аварийном перекрестке установят до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Юго-Западном районе Екатеринбурге на перекрестке Волгоградская – Громова, где не раз происходили серьезные аварии, установят светофор. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии. В администрации города рассказали, что установить его планируют до конца года.

Напомним, что недавно стало известно, что светофор установят на аварийном перекрестке Стачек - Энтузиастов. Часть суммы на него выделил депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Недостающую сумму пообещал выделить на тот момент занимающий пост главы Екатеринбурга Александр Высокинский.