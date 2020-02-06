2020-02-06T10:37:34+03:00
Общество

На аварийном перекрестке Эльмаша наконец-то поставят светофор

Депутат Гордумы дал на это миллион, остальное обещал докинуть мэр
Лев ИСТОМИН
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На злополучном перекрестке не раз случались серьезные аварии. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"На злополучном перекрестке не раз случались серьезные аварии. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш на перекрестке улиц Стачек и Энтузиастов появится светофор. Этот аварийный перекресток вызывает много нареканий со стороны жителей района. Не раз здесь происходили серьезные аварии.

Одно из ДТП произошло в декабре 2019 года, когда здесь столкнулись иномарка и грузовая «ГАЗель». Один из автомобилей отбросило на обочину, где стоял 38-летний мужчина с дочкой. В итоге отец ребенка погиб от полученных травм.

Совсем недавно на перекрестке установили «лежачих полицейских», светофор здесь, по словам городских чиновников, ставить не нужно – слишком небольшой автомобильный трафик. Однако жители с такой позицией не согласны. Не согласен с ней и депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Народный избранник принял решение выделить миллион рублей на новый светофор, который установят на злополучном перекрестке Стачек – Энтузиастов. Недостающую сумму пообещал выделить глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

- Специалисты по организации движения говорили, что светофор здесь ставить нецелесообразно, слишком низкий трафик. Я не согласен с ними, аварии на этом участке происходят постоянно, а неподалеку находятся три школы - № 136, 99 и 67, а также учреждения дополнительного образования, - рассказывает Алексей Вихарев.

По его словам, мэр лично пообещал ему выделить недостающую сумму из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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