В СК прокомментировали смерть мужчины в метро Екатеринбурга

Умершему было 83 года. Фото: «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте»

В пресс-службе Следственного комитета Свердловской области прокомментировали смерть мужчины на станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге.

Напомним, о произошедшем стало известно днем 18 февраля.

- Проверку проводит следственный отдел Чкаловского района СКР по Екатеринбургу. По предварительным данным, криминала в произошедшем не усматривается. Телесных повреждений на теле не зафиксировано, - рассказали в СК.

Основная версия произошедшего: мужчине стало плохо. До этого в полиции рассказали, что скончавшемуся мужчине было 83 года. Пенсионер умер до приезда скорой.