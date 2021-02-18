В Екатеринбурге на станции метро обнаружили труп мужчины

Криминала в случившемся не усматривается. Фото: «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте»

В Екатеринбурге на станции метро «Ботаническая» был найден труп мужчины. Об этом сообщают подписчики паблика «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте».

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, криминала в произошедшем не усматривается.

- Сегодня около 11:30 в дежурную часть отдела полиции на метрополитене поступило сообщение, что на станции «Ботаническая» стало плохо пожилому мужчине. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Но, к сожалению, мужчина 1938 года рождения скончался, - рассказали в ведомстве.