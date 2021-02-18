Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать три дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили свердловчан о сильном загрязнении воздуха в регионе. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать три дня.

- С 20 часов 17 февраля до 20 часов 21 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

В связи с эти в регионе объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.