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В Свердловской области синоптики предупредили о сильном загрязнении воздуха

В регионе объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать три дня

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать три дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили свердловчан о сильном загрязнении воздуха в регионе. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать три дня.

- С 20 часов 17 февраля до 20 часов 21 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

В связи с эти в регионе объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.