Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать три дня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики предупредили свердловчан о сильном загрязнении воздуха в регионе. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать три дня.
- С 20 часов 17 февраля до 20 часов 21 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уральском гидрометцентре.
В связи с эти в регионе объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.