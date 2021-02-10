В Екатеринбурге волонтеры превратят кинотеатр «Заря» в креативную зону

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В Екатеринбурге проект по поддержке искусства, науки и спорта «Standard 2.0» ищет волонтеров, готовых помочь в преображении кинотеатра «Заря» на Уралмаше. Помещение планируют превратить в новое креативное пространство.

- Мы с нетерпением ждем перезапуска Зари! Ближайшие планы: уборка и покраска стен. Если хотите помочь в преображении классного пространства, пишите нам в директ, - пишет в Instagram автономная некоммерческая организация «Двойные стандарты».

Активисты также пишут, что будут благодарны за мебель и комнатные растения, а также ищут, где можно раздобыть «классные артефакты». Ранее в этом же аккаунте сообщалось, что в бывшем кинотеатре планируют сделать классное место с фильмами, встречами, выставками, лекциями, кофе, баром и едой.

Напомним, что в конце января здание кинотеатра выставили на продажу за 55 миллионов рублей. В объявлении указывалось, что площадь помещения кинотеатра, 990 квадратных метров.