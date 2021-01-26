Помещение кинотеатра «Заря» на Уралмаше оценили в 55 миллионов рублей

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В Екатеринбурге за 55 миллионов рублей продается помещение бывшего кинотеатра «Заря», расположенное рядом со станцией метро «Машиностроителей» по адресу: улица Баумана, 2.

Помещение площадью в 990 квадратных метров подойдет для размещения магазина, медицинского центра или ресторана. Об этом говорится в объявлении на одном из сайтов.

Помещение бывшего кинотеатра, работавшего с 1956 года, имеет пять входных групп. Продавец указывает на большой переходный трафик в этом месте и гостевой парковке.

Напомним, что за последние несколько лет Екатеринбург потерял несколько известных кинотеатров, работавших с советских времен: «Салют», «Колизей», «Заря», а также здание кинотеатра «Темп».