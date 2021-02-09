В Екатеринбурге из-за коронавируса продолжают отправлять на дистант классы в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургских школах из-за коронавируса на дистант перевели 50 классов в 36 школах. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском департаменте образования. Также по данным ведомства на карантин из-за COVID-19 закрыто 10 групп в 9 детских садах.

Кроме того некоторые учебные заведения вынуждены были отправить детей по домам из-за вспышки ОРВИ. Так, на сегодняшний день, дистанционно знания получают ученики 15 классов в 11 школах и малыши из 87 групп в детских садах.

Напомним, что до конца 2020 года на дистанте находились ученики с 5 по 8 и 10 классов. После каникул, 11 января, из-за стабилизации ситуации с коронавирусом, губернатор Свердловской области Евгений Куйвшев решил отменить дистанционное обучение для всех учеников.