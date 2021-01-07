Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал смягчение ограничений по коронавирусу. После новогодних каникул все школьники вернутся за парты. При этом в школах должны быть антисептики, рециркуляторы, бесконтактные термометры.- Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев, - написал губернатор в своем Instagram.Глава региона также отметил, что количество коек в инфекционных стационарах выросло до 3 500.- Все это даёт нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов — от первых до одиннадцатых. Пока на дистанте останутся учащиеся средних специальных учебных заведений. По ним решение будет принято дополнительно, - добавил Куйвашев.Напомним, что общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 61 357. С начала пандемии на Среднем Урале от коронавируса скончались 1 631 человек.