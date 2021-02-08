В «Единой России» опровергли выдвижение Дамира Юсупова в Госдуму

Дамир Юсупов может стать депутатом Госдумы. А может и не стать Фото: Олег ЗОЛОТО

Новостную повестку в начале новой недели взбудоражила новость о том, что пилот и Герой России Дамир Юсупов, посадивший в августе 2019 года пассажирский самолет А-321 на кукурузном поле в Подмосковье, станет депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Выборы пройдут в сентябре 2021 года.

В региональном отделении партии эту информацию не подтвердили, так как предварительное голосование пройдет летом, после чего ближе к осени будут сформированы списки кандидатов в депутаты нового созыва Госдумы. В феврале об этом говорить преждевременно.

- О праймериз, то есть о предварительном голосовании, еще даже не объявлено. Все должно начаться с соответствующего решения президиума Генсовета, сформируются оргкомитеты на федеральном и региональном уровне, начнется прием заявок, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Бестфатер. - Сейчас еще сама процедура не началась, то есть еще не начался прием заявок на участие в предварительном голосовании. Я уже не говорю про итоги. Поэтому сейчас говорить про какие-то списки как минимум преждевременно. Список кандидатов в Госдуму на основе предварительно голосования будет утверждаться съездом партии.

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