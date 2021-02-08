Уральский полицейский объяснил, почему ударил ножом посетителя бара

Перед дракой силовик устроил в заведении погром. Фото: сриншот видео

Стало известно, почему пьяный полицейский из Заречного ударил ножом случайного посетителя ресторана.

Напомним, это произошло в ночь с пятницы на субботу. Лейтенант полиции устроил поножовщину на входе в ресторан «Тахов». Перед этим он затеял драку с одним из посетителей и разнес в заведении туалет. Охрана выгнала 29-летнего лейтенанта. Но он вернулся в ресторан около четырех утра, прихватив с собой нож. После этого он ударил им одного из посетителей.

На видео, оказавшемся в распоряжении «КП-Екатеринбург», видно, что нетрезвый силовик в погнался за одним из охранников бара. Запись обрывается в момент, когда он бьет мужчину в бок.

После этой выходки полицейский сбежал. Приехавшие в заведение оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. На них они опознали своего коллегу. Лейтенанта задержали, но вскоре отпустили.

Оказалось, что он уже успел навестить в больнице раненного им мужчину.

- Он пришел к нему в палату и принес извинения. А еще объяснил, почему нанес удар ножом. Он сказал, что хотел ударить охранника, но перепутал, так как был сильно пьяный, - рассказал «КП-Екатеринбург» один из друзей пострадавшего мужчины.

Он попросил не указывать свое имя и имя пострадавшего. Жители небольшого города напуганы случившемся и опасаются, что полицейскому все сойдет с рук.

В ГУ МВД по Свердловской области и в региональном СКР от комментариев по данной теме воздерживаются.