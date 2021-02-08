Уральского полицейского, устроившего поножовщину в баре, уволят из полиции

Пьяный силовик затеял драку, разнес туалет, а позже вернулся в бар с ножом. Фото: сриншот видео

В полиции и СКР впервые прокомментировали ЧП, произошедшее в Заречном. Напомним, в ночь с пятницы на субботу в лейтенант полиции устроил поножовщину на входе в ресторан «Тахов», после чего сбежал.

Как рассказал официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых, лейтенант, устроивший дебош, будет уволен из МВД. Также дисциплинарная ответственность ждет его руководство.

- Сотрудниками уголовного розыска города Заречный Свердловской области по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью действительно задержан дежурный территориального отдела внутренних дел. По предварительным сведениям, 6 февраля примерно в 03:35 в заведении общественного питания по улице Таховская города Заречный между двумя мужчинами произошел конфликт. По его окончанию молодой человек 1990 года рождения вышел на улицу. Вслед за ним вышел и неизвестный, который догнал его и нанёс удар ножом в поясничную область, после чего скрылся, - рассказал «КП» пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник дежурной части местного отдела полиции.

- Его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности в установленном законом порядке. Кроме того, за просчеты в работе по воспитанию личного состава его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности,- отметил полковник Горелых.

В региональном Следственном комитете добавили, что СК тщательно выясняет все обстоятельства инцидента. Действиям полицейского будет дана объективная правовая оценка.