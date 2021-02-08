В Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка в пожаре

Мальчик погиб в машине скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи возбудили уголовное дело после смерти восьмилетнего мальчика в пожаре в Нижнем Тагиле. Трагедия произошла третьего февраля. В квартире дома на улице Циолковского, где жил второклассник произошло короткое замыкание электропроводки. Ребенок погиб, отравившись продуктами горения.

- По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - рассказали в СК по Свердловской области.

В ведомстве рассказали, что родителей во время возгорания дома не оказалось – мальчик был один. Пожарные потушили огонь и вынесли ребенка из квартиры. Медики пытались реанимировать мальчика, но к сожалении спасти его уже не удалось - он скончался прямо в машине скорой.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии, а также причины и условия, которые способствовали ее возникновению. Ранее к выяснению причин гибели ребенка подключилась прокуратура.

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