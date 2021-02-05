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В Нижнем Тагиле в пожаре погиб второклассник

Пламя вспыхнуло из-за замыкания электропроводки
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура разбирается, кто виноват в гибели восьмилетнего мальчика. Он скончался 3 февраля вечером после пожара в доме на улице Циолковского.

- Во время тушения пожара был обнаружен ребенок без сознания, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В ходе реанимационных мероприятий несовершеннолетний скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за замыкания электропроводки включателя в коридоре.

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