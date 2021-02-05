В Нижнем Тагиле в пожаре погиб второклассник

Ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле прокуратура разбирается, кто виноват в гибели восьмилетнего мальчика. Он скончался 3 февраля вечером после пожара в доме на улице Циолковского.
- Во время тушения пожара был обнаружен ребенок без сознания, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В ходе реанимационных мероприятий несовершеннолетний скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за замыкания электропроводки включателя в коридоре.