Житель Среднеуральска спрятал наркотики во рту, но не выдержал и выплюнул их прямо перед полицейскими

Такси, в котором ехал мужчина, остановили сотрудники полиции. Фото: Алексей ФОКИН

На днях сотрудники полиции остановили в Среднеуральске такси. 35-летний пассажир, который сидел внутри, после этого вдруг стал сильно нервничать. А затем он вышел на улицу и выплюнул в снег что-то коричневое. Это не укрылось от полиции. Вещество они подняли и отправили на исследование, а самого пассажира доставили в отдел. Как оказалось, выплюнул мужчина наркотики, которые пытался спрятать во рту.

- Задержанный пояснил, что он возвращался на такси домой. Увидев полицейских, стал нервничать и не знал куда спрятать наркотическое вещество, испугавшись он решил спрятать его в полости рта, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Но долго прятать запрещенное вещество у него не получилось, мужчина выплюнул его в снег около машины.

Раньше проблем с законом он не имел. Полиция возбудила уголовное дело. За незаконное приобретение и хранение наркотиков ему теперь грозит до десяти лет лишения свободы.