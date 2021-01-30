Фото: пресс-служба ЦГБ № 3

В сентябре прошлого года лидер ФК «Урал» и полузащитник сборной Румынии Эрик Бикфалви купил для Центральной городской больницы № 3 Екатеринбурга отечественную Lada Granta. Автомобиль он подарил в знак благодарности медикам, которые в круглосуточном режиме помогают городу в условиях пандемии коронавируса.

За это время легковушка совершила порядка семи сотен выездов к пациентам.

- Дополнительный автотранспорт очень выручает, нам удалось организовать еще одну бригаду выездной службы к пациентам Железнодорожного района. Мы искренне благодарны игроку футбольного клуба Эрику Бикфалви за важный для нашей больницы подарок, - рассказала заведующая неотложной помощи Татьяна Труфанова.

Отметим, что летом 2020 года нападающий «Урала» Павел Погребняк подарил врачам ГКБ № 14 холодильник.