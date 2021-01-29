В школах Екатеринбурга призывают не пускать детей на митинги

Родителей призвали не пускать детей на незаконные акции 31 января Фото: Евгения ГУСЕВА

В школах и лицеях Екатеринбурга через чаты руководители образовательных учреждений обращаются родителям и законным представителям с просьбой оградить детей от участия в несанкционированных акциях, которые запланированы в крупных городах страны (в их числе и Екатеринбург) на 31 января 2021 года.

- Убедительная просьба оградить своих детей от подобного рода мероприятий. Нахождение несовершеннолетних детей без присмотра родителей в общественном месте в момент проведения незаконных протестных мероприятий является небезопасным, может послужить причиной совершения в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними правонарушений или преступлений, - указано в сообщении в родительском чате одного из лицеев Екатеринбурга.

На официально портале Минобразования и молодежной политики Свердловской области размещена информация, на основании которой директора школ могут принять решение о проведении профилактической беседы с детьми или предостеречь родителей школьников об участии в несанкционированных мероприятиях и напомнить об ответственности за своих детей.

Такие сообщения рассылаются в родительских чатах школ и лицеев Екатеринбурга. Фото: предоставлено родителями

- Не менее важным остается вопрос безопасности несовершеннолетних на подобных мероприятиях, - уточнили «КП-Екатеринбург» в департаменте образования мэрии Екатеринбурга.

Также на вечер 30 января неожиданно назначено Всероссийское родительское собрание, которое проведут онлайн в 19 часов по московскому времени. В повестку собрания включены вопросы по ОЭГ и ЕГЭ, возможный перевод экзаменов в 2021 году в дистанционный формат, а также другие вопросы.

Напомним, что несанкционированная акция пройдет в Екатеринбурге во второй раз. Первая акция прошла 23 января и собрала несколько тысяч человек.