«Автомобилист» на домашней площадке уступил «Металлургу»

Для «Автомобилиста» это третье поражение подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный «Автомобилист» на домашней арене в упорной борьбе проиграл магнитогорскому «Металлургу». Встречала завершилась со счетом 3:5.

Хозяева площадки пропустили быстрый гол уже на 40 секунде матча от Тэйлора Бека. Однако хоккеисты быстро взяли себя в руки, отыграли одну шайбу усилиями защитника Сергея Зборовского, а еще через восемь минут вышли вперед, отличился нападающий Вячеслав Литовченко.

Во втором периоде хоккеисты «Металлурга» активно прессинговали соперника, и это принесло результат, гости сравняли счет на 30 минут матча, благодаря голу шведского нападающего Денниса Расмуссена.

В заключительном отрезке команды обменялись быстрыми заброшенными шайбами. Казалось, что матч близится к овертайму, однако за две минуты за сирены форвард гостей Расмуссен оформил дубль. Окончательно точку поставил нападающий Николай Кулемин. Победа «Металлурга». Для «Автомобилиста» это уже третье поражение кряду. Ранее подопечные Билла Питтерса проиграли «Северстали» и «СКА».