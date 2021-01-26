Полиция Свердловской области раскрыла больше 30 тысяч преступлений за год

В 2020 году было раскрыто множество громких преступлений. Фото предоставлено В.Н. Горелых

Полиция Свердловской области подвела итоги работы в 2020 году. За это время было раскрыто больше 30 тысяч преступлений, об этом рассказал глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. За это время было зарегистрировано более миллиона обращений граждан. При этом по раскрываемости преступлений Свердловская область занимает пятое место в стране. Примечательно, что достаточно высокий процент разоблачения злоумышленников особо тяжких преступлений: в минувшем году были раскрыты 100% изнасилований, 96,8% убийств.

- Задержано 1226 преступников, установлено местонахождение более 300 без вести пропавших. Каждое шестое зарегистрированное в 2020 году преступление – это мошенничество, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

В 2020 году было раскрыто немало громких и резонансных дел. Среди них задержание серийного поджигателя «многоквартирников», раскрытие дела банды угонщиков дорогих иномарок, убийство 11-летней школьницы в Асбесте.