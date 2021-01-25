В Екатеринбурге для уборки снега перекроют движение на нескольких улицах

Помогать коммунальщикам будут сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистов Екатеринбурга попросили не парковать свои машины в местах уборки снега. В ночь на 26 января коммунальщики будут очищать улицы Декабристов, Куйбышева, Парниковой и Тепличной. Из-за этого движение на данных дорогах будет перекрыто. Мешающий транспорт будут увозить на эвакуаторе.

- Днем 26 января начнется вывоз снега с улиц Тверитина, Луганской, Маяковского, Восстания, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Помогать коммунальщикам будут сотрудники ГИБДД. Власти просят горожан отнестись с пониманием к перекрытию дорог и работе снегоуборочной техники.