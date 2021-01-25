В Екатеринбурге для уборки снега перекроют движение на нескольких улицах

Помогать коммунальщикам будут сотрудники ГИБДД
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Автомобилистов Екатеринбурга попросили не парковать свои машины в местах уборки снега. В ночь на 26 января коммунальщики будут очищать улицы Декабристов, Куйбышева, Парниковой и Тепличной. Из-за этого движение на данных дорогах будет перекрыто. Мешающий транспорт будут увозить на эвакуаторе.
- Днем 26 января начнется вывоз снега с улиц Тверитина, Луганской, Маяковского, Восстания, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Помогать коммунальщикам будут сотрудники ГИБДД. Власти просят горожан отнестись с пониманием к перекрытию дорог и работе снегоуборочной техники.