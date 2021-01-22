Кандидатом на пост мэра Екатеринбурга стала 21-летняя студентка

В Instagram девушки ничего не указывает на то, что она собирается стать мэром и интересуется политической жизнью. Фото: страница Кристины Кузнецовой в Instagram

Еще одним кандидатом на пост главы уральской столицы стала 21-летняя студентка Кристина Кузнецова. Девушка опубликовала у себя в Instagram сториз, на которых подает необходимые документы в мэрию.

Правда, в Instagram девушки ничего не указывает на то, что она собирается стать мэром и интересуется политической жизнью Екатеринбурга.

Недавно стало известно о том, что еще одним кандидатом на пост мэра Екатеринбурга стал тележурналист городского канала «Студия-41» Юрий Шумков.