Журналист екатеринбургского телеканала выдвинул свою кандидатуру на пост мэра

Фото: предоставлено продюсерской службой телекомпании «Четвертый канал»

Тележурналист городского канала «Студия-41» выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Екатеринбурга. 60-летний Юрий Шумков корреспондент новостей и ведущий рубрики «Городской дозор». В гонке за место главы города он стал 23 участником.

- Кандидат уже подготовил программу, среди пунктов которой кардинальное решение проблем с уборкой снега в Екатеринбурге путем перекрытия центра города, сохранение памятников архитектуры столицы Урала, создание Клуба Дружбы для пожилых горожан, - рассказали Продюсерская служба телекомпании «Четвертый канал».

Юрий Шумков имеет высшее математическое образование. В профессии много лет, последние 12 лет он автор и ведущий рубрики «Городской дозор», специализируется на коммунальной и потребительской тематике. Женат, есть дочь и 3-летний внук.