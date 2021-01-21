Пострадал пешеход: в центре Екатеринбурга иномарка врезалась в автобусную остановку

Авария произошла в девятом часу утра. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Утром в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта произошла авария. Как сообщают очевидцы, иномарка Mercedes Benz врезалась в автобусную остановку, на которой в этот момент стояли люди. За рулем иномарки была 24-летняя женщина.

- Водитель двигалась со стороны Ленина в сторону Малышева в среднем ряду, в правом ряду на остановке стоял автобус, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Со слов водителя, в левом ряду двигалась автомашина, которая резко начала перестраиваться. Чтобы уйти от столкновения женщина-водитель Мерседеса вывернула руль вправо, не справилась с управлением и допустила наезд на киоск, находящийся на остановке.

Там в этот момент стояла 29-летняя женщина. Ее увезли в 23-ю городскую больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами коленных суставов.