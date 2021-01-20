В Екатеринбурге полиция проверит информацию о маньяке в районе автовокзала

Полиция просит граждан сообщить любую информацию по этому факту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга проверит распространяющиеся слухи о маньяке, которые появились в родительских чатах. По словам родителей учеников, педофил орудует в районе автовокзала.

- В настоящее время сотрудники полиции проверяют поступившую от граждан информацию, - коротко ответили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Также правоохранительные органы просят сообщить любые данные по этому факту в ближайшее отделение полиции. Либо позвонить по номеру 102 или по телефонам: 356-42-05; 294-14-94.