В Нижнем Тагиле грузовик врезался в жилой дом. Необычная авария случилась на улице Красногвардейская, 10, накануне, 18 января. Как рассказали очевидцы в группе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «Вконтакте», водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в стену с торцевой части дома, едва не задев магазин.- В аварии никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.Местные жители отмечают, что на подъезде к этому дому скользкая дорога.Напомним, еще одна авария с грузовиком случилась между Верхней Пышмой и Среднеуральском. Водитель самосвала Howo въехал в автомобильный мост. Мужчина, находящийся за рулем машины, забыл опустить кузов. От удара от конструкции отлетел кусок бетона.