На участке между Верхней Пышмой и Среднеуральском водитель самосвала Howo въехал в автомобильный мост. Мужчина, находящийся за рулем машины, забыл опустить кузов. От удара от конструкции отлетел кусок бетона. Информацию об этом подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.- С сожалением приходится констатировать, что это второе подобное ДТП за последние несколько дней на территории Среднего Урала. Если при аналогичной аварии в Североуральске, где был поврежден тепловод и газопровод, не работал фиксатор кузова, то здесь причиной столкновения стала элементарная невнимательность, - рассказал Валерий Горелых.Опустить кузов водитель забыл после того как выгрузил снег на полигон и поехал обратно. К счастью, обошлось без пострадавших. Движение на участке, где произошел инцидент, пришлось временно ограничить. Машины двигаются по одной полосе.- Так как кузов после столкновения самостоятельно не опустился, представители МВД организовали прибытие в эпицентр событий крана, чтобы при его помощи сдвинуть поврежденный агрегат, - отметил Валерий Горелых. - Очевидно в этой ситуации одно - руководителям автотранспортных предприятий необходимо организовывать более качественный и регулярный инструктаж по технической безопасности перед отправкой в рейс водителей, чтобы не допускать подобные ЧП.За рулем самосвала находился 27-летний мужчина по фамилии Кузеванов. Во время инцидента он был трезв. Сейчас водителя могут привлечь к ответственности по статье 12.33 КоАП - «Повреждение мостовых сооружений».К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru