В Екатеринбурге в январе этого года по сравнению с декабрем прошлого на 1,9% снизилась средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры. Сейчас средний показатель по данным аналитического центра ЦИАН составляет 25,3 тысячи рублей против 25,8 тысячи рублей. При этом, год назад арендовать жилье такого формата можно было всего за 23 тысячи рублей.Что касается однокомнатных квартир, то средняя стоимость их аренды в январе 2021 года напротив выросла на 2,7% и достигла отметки в 19,3 тысячи рублей. В декабре однушку можно было снять за 18,8 тысячи рублей, а год назад за 18 тысяч рублей.Напомним, что в декабре 2020 года аналитики Уральской палаты недвижимости рассказали о том, что в Екатеринбурге наблюдается высокий спрос на вторичное жилье, цены на которое побили исторические рекорды за последние пять лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбурге раскупают вторичное жилье. За месяц количество предложений снизилось на 8,2% (подробнее)