В Екатеринбурге раскупают вторичное жилье

Квартир для продажи на вторичном рынке все меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожает вторичное жилье, а количество предложений снижается. По данным Уральской палаты недвижимости на 7 декабря, средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья в столице Свердловской области сейчас составляет 77 722 рублей. Такой высокий показатель на местном рынке зафиксирован впервые.

Быстрее всего вторичное жилье дорожает на окраинах города: на Химмаше, Синих камнях, Сортировке и Елизавете. Здесь сейчас средняя стоимость квадратного метра составляет 62 415 рублей, что выше на 2,6% по отношению к предыдущему данным. В Горном Щите, Истоке, Лечебном, Медном, Нижнеисетске, Палкино, на Шарташе и Птицефабрике рост цент составил 2,1% - один квадратный метр сейчас здесь стоит в среднем 51 591 рублей. В центре Екатеринбург средняя стоимость одного «квадрата» сейчас составляет 105 516 рублей, рост составил 1,9%.

За месяц на 8,2% сократился объем предложений на рынке вторичного жилья Екатеринбурга. За шесть лет объем предложений снизился на треть. Сейчас агентства недвижимости выставляют на продажу 5,2 тысячи квартир и 1 тысячу комнат, а также 430 объектов в пригороде. Средний срок экспозиции объекта на рынке вторичного жилья составляет чуть менее трех месяцев.